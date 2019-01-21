خبير يكشف سر كنز عثر عليه في طشقند

عثر علماء من الجامعة الوطنية في أوزبكستان على كنز ثمين في سرداب داخل قصر عائلة الأمير نيقولاي رومانوف في طشقند، فقد قبل 80 سنة.

إقرأ المزيد

وكشف خبير الفنون، سيرغي زاغرايفسكي، تاريخ الكنز، الذي تفوق قيمته بحسب وسائل الإعلام مليون دولار. وقال إن الأمير نيقولاي رومانوف، كان قد نفي إلى طشقند وحرم من رتبته العسكرية نتيجة حادث مؤسف، حيث أن "مجوهرات والدة الأمير أودعت لدى مكتب للرهانات، ما تسبب بفضيحة كبيرة، حيث استدعي الأمير للتحقيق، وتبين أنه هو من أمر بذلك".

كما أفاد الخبير بأنه كانت لدى الأمير كمية كبيرة من الحلي والمجوهرات الثمينة فقد جزء منها بعد الثورة (ثورة أكتوبر)، ويعتقد أنها دفنت بعد أن أصبحت طشقند خاضعة للسلطة السوفيتية.

ويرجح زاغرايفسكي أن قيمة الكنز الذي عثر عليه أكبر بكثير مما ذكرته وسائل الإعلام.

المصدر: نوفوستي