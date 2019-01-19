الحزن يقتل "ألطف" كلب في العالم..

توفى الكلب "بو" صاحب لقب "ألطف كلب في العالم" الذي يتابع صفحته في "فيسبوك" أكثر من 16 مليون شخص جراء أزمة قلبية أصابته بسبب شدة الحزن الذي عانى منه بعد أن فقد صديقه المفضل "بادي".

وقالت إيرين آن، صاحبة "بو" عبر الصفحة الخاصة به في "فيسبوك" أمس الجمعة إن "قلبه انكسر عندما تركنا بادي" وتوفى أثناء النوم بعد حوالي عام من وفاة صديقه.

وأضافت أنه بعد وفاة بادي بوقت قصير، ظهرت على "بو" علامات على وجود مشاكل في القلب".

facebook.com/Boo

facebook.com/Boo

facebook.com/Boo

المصدر: facebook.com/Boo