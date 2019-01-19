مواليد هذه الأشهر أكثر احتمالا لأن يصبحوا أغنياء ومشاهير!

يرى كثيرون أن مواليد شهر يناير وفبراير ليسوا من المحظوظين، لأن مواعيد ولادتهم تتزامن مع الطقس شديد البرودة والبائس إلى حد ما.

ولكن، وفقا لدراسة جديدة، من المرجح أن يصبح مواليد "برج الدلو" أغنياء وذوي شهرة عالية.

ووجدت مجلة "Journal of Social Sciences"، أن نسبة كبيرة من نجوم هوليوود ولدوا، في الفترة ما بين 20 يناير و18 فبراير.

واختار الباحثون عشوائيا، أشخاصا من مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك السياسيين والعلماء والمؤلفين ورموز الرياضة والمغنين والممثلين والمشاهير من التاريخ والعصر الحديث.

وبدأت الدراسة بعينة بحجم 100 شخص لتصل إلى 200 ثم 300 شخص، ووجد الباحثون أن "برج الدلو" هو من الأبراج التي ينتمي إليها معظم المشاهير.

وخلصت الدراسة إلى أن "أكبر عدد من المشاهير يولدون في دائرة برج الدلو".

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وتتضمن السمات "النموذجية" لبرج الدلو أن يكون نشيطا ومبدعا ومستقلا وفقا لـ "horoscope.com"، لذلك من المنطقي أن يتبع بعضهم مهنا إبداعية.

ومن مشاهير هذا البرج نجد النجمة جينفير أنستون وأوبرا وينفري وكريستيانو رونالدو.

وهذه ليست الدراسة الوحيدة التي تشير إلى أن الأطفال المولودين في يناير وفبراير غالبا ما ينتهي بهم المطاف إلى وظائف مرغوبة للغاية.

واقترحت دراسات أخرى أن الذين يولدون في أشهر الشتاء هم أكثر عرضة لأداء أفضل في الاختبارات المدرسية.

وفي الوقت ذاته، قام الباحثون في مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة بتحليل 19 مهنة مختلفة لمعرفة كيفية ارتباط المهن بأشهر الولادة.

ووجدوا أن مواليد شهر يناير، غالبا ما يتوجهون إلى امتهان الطب، وهو أمر مدهش للغاية، وكما أنهم يعدون الأكثر تفاؤلا، فضلا عن أنهم أكثر احتمالا لأن يصبحوا مدراء تنفيذيين.

وتوصلت الدراسة ذاتها إلى أن الذين ولدوا في شهر فبراير، كانوا أكثر احتمالا من أي شخص آخر لأن يصبحوا فنانين.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذه الدراسات تُظهر علاقة متبادلة بين شهر الولادة والمستقبل الوظيفي، إلا أن هذا لا يعني أن أولئك الذين يولدون في أوقات أخرى من العام ليسوا مستعدين لمستقبل رائع.

المصدر: ميرور