مدينة إيطالية تبيع منازلها مقابل يورو واحد!

أعلنت إدارة مدينة سمبوكا- دي- سيسيليا الإيطالية عن إطلاق حملة غير عادية لبيع عقاراتها بسعر رمزي يعادل يورو واحدا.

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وأفادت وكالة "سي إن إن" بأن الهدف من المبادرة هو استقطاب سكان جدد إلى المدينة التي تعاني من نقص السكان ولتحسين ملامحها.

وطرحت إدارة المدينة عشرات المباني للبيع، باعتبارها معالم تاريخية. ويتوجب على المشترين ترميم منازلهم خلال 3 أعوام، وإنفاق ما لا يقل عن 15 ألف يورو لذلك الغرض. وعلاوة على ذلك، عليهم تقديم عربون قدره 5 آلاف يورو يعاد إليهم بعد انتهاء الترميم.

واستطاعت البلدية بيع نحو 10 مبان أدرجت في برنامج تحديث المدينة. كما وردت طلبات بشراء منازل أخرى بالبريد الإلكتروني من سويسرا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.

المصدر: لينتا.رو