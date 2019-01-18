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قردة "تقتل" مسنة و"ترسل" كنّتها إلى المستشفى!

متفرقات

قردة
ZUMAPRESS.com-© Vishal Bhatnagar
صورة أرشيفية
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لقيت إحدى ساكنات ولاية أوتر براديش الهندية مصرعها ونقلت أخرى إلى المستشفى إثر هجوم للقرود البرية عليهما.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن قرودا غاضبة هاجمت الهندية سافيتري ديفي البالغة من العمر 60 عاما، عندما كانت تمضي بعض الوقت مع زوجة ابنها على سطح المنزل.

وسقطت المرأتان من السطح عندما حاولتا الهرب من القردة، حيث توفيت ديفي على الفور، ونقلت كنتها إلى المستشفى.

يذكر أن قوانين الهند تحظر قتل القردة أو تعقيمها أو نقلها إلى أماكن أخرى أو التدخل في حياتها بأي شكل.

المصدر: لينتا. رو

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