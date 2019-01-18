15 علبة جعة تنقذ مريضا من الموت!

استطاع أطباء من فيتنام إنقاذ مريض من الموت بسبب تسممه بالكحول، بطريقة غريبة لا تخطر على بال.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في أحد مستشفيات محافظة كوانغ تشي الفيتنامية، عندما نقلت سيارة الإسعاف إلى المستشفى، وفقا لرئيس وحدة العناية المركزة الطبيب، لي فان لام، رجلا يدعى، نغوين فان نهات، يبلغ من العمر 48 عاما، وهو في حالة خطيرة.

وتخطى مستوى الميثانول في دم الرجل المستوى الطبيعي بـ 1119 مرة، لشربه الكثير من المشروبات الكحولية رديئة النوعية.

إقرأ المزيد

وقرر الأطباء أن يسكبوا في جوف المريض ثلاث علب من البيرة سعة الواحدة 0.3 لتر، لأن الجعة تحتوي على الإيثانول، الذي يعد ترياقا مضادا للميثانول.

وساعد هذا الإجراء الرجل، لذلك قرر الأطباء إعطاء المريض علبة جعة في الساعة خلال 12 ساعة. وأجرى الأطباء خلال تلك الفترة عمليات غسيل للكلى لتنقية الدم من السموم القاتلة.

ونتيجة لهذه الإجراءات، استعاد نهات وعيه، واسترد عافيته بالكامل وخرج من المستشفى بعد 3 أسابيع.

وأوضح الطبيب لام أن الكحول تدخل جسم الإنسان بنوعين، كحول إثيل وميثيل. ويشكل المركب الثاني خطرا مميتا على البشر، لأنه يتأكسد ويتحول إلى الفورمالديهايد السام.

وعندما يتم تناول الإيثانول والميثانول معا، يعطي الكبد الأولوية لمعالجة الإيثانول، وهذا ما استفاد منه الأطباء عند اختيارهم لطريقة العلاج.

المصدر: لينتا. رو