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تصريحات "عنصرية" تجرد حائز نوبل من ألقابه العلمية الفخرية

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Globallookpress Xinhua/ZUMAPRESS.com
الدكتور جيمس واتسون
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سحب مختبر "Cold Spring Harbor" في الولايات المتحدة الألقاب الفخرية من مكتشف الحمض النووي وحائز جائزة نوبل، جيمس واتسون، بسبب تصريحاته عن تفاوت القدرات الفكرية للأعراق المختلفة.

وذكر العالم جيمس واتسون (90 عاما) أن القدرات الفكرية غير متساوية للأعراق المختلفة، في فيلم وثائقي تلفزيوني لقناة "PBS"، أذيع في 2 يناير الجاري.

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وجاء في بيان للمختبر أن "تصريحات الدكتور واتسون يجب أن تشجب، لأنها لم تثبت علميا ولا تعكس في أي حال من الأحوال وجهات نظر المختبر وممثليه وأساتذته وطلابه والعاملين فيه".

ووفقا لبيان المختبر، فقد تم سحب جميع ألقاب الدكتور العلمية والوظيفية، مثل لقب الوصي الفخري وأستاذ شرفي وغيرها.

يذكر أن المختبر أعفى جيمس واتسون في عام 2007 من جميع مهامه الإدارية، وذلك بعد تصريحاته لصحيفة  "صنداي تايمز"، التي أعلن فيها عن شكوكه بـ "مستقبل إفريقيا"، حيث قال حينها: "تبنى كامل سياستنا الاجتماعية، على أن القدرات العقلية لهم تناسب قدراتنا، ولكن جميع الاختبارات تبين أن الأمر ليس كذلك".

ويعد العالم جيمس واتسون أحد مؤسسي علم الأحياء والوراثة الحديث. وفي عام 1953، اكتشف بنية الحمض النووي بالتعاون مع فرنسيس كريك وموريس ويلكنس. وفي عام 1962 حصلوا على جائزة نوبل في الفيزيولوجيا والطب.

المصدر:نوفوستي

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