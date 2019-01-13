الأتراك أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي

كشفت معطيات أن المواطن التركي يستهلك نحو 1300 كوب من الشاي سنويا، وقد أفاد تقرير أصدرته "لجنة الشاي العالمية" بأن الأتراك هم أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي.

وكشف رئيس غرفة أصحاب المقاهي الشعبية في اسطنبول، سردار أرشاهين، أن المواطن التركي يستهلك نحو ألف و300 كوب شاي سنويا، مضيفا أن استهلاك الشاي في تركيا يتضاعف مع انخفاض درجات الحرارة.

وقال في حديث لوكالة "الأناضول، إن "الأتراك يستهلكون الشاي بكثرة، والمعدل اليومي بين 3-5 أكواب للشخص الواحد، ويرتفع هذا العدد إلى 10 أكواب خلال فصل الشتاء".

وأوضح أن "مبيعات الشاي في المقاهي ترتفع بمقدار الضعفين بسبب الإقبال الكبير خلال هذه الفترة من العام" حيث الأجواء الباردة.

وبحسب أرشاهين فإن "الشعب التركي يستعمل الشاي كأسلوب تواصل"، حيث يُقدم عند الزيارات العائلية، ولقاءات العمل، والصداقة، كما أن طريقة تحضير الشاي في تركيا مختلفة عن باقي دول العالم.

وأوضح أرشاهين أن مقاهي الشاي عند الأتراك، هي أماكن يجتمعون فيها للدردشة وتبادل الحديث، ومشاركة الصعوبات التي يواجهونها.

المصدر: الأناضول