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صيني يبني هيكلا "حقيقيا" لطائرة "آيرباص A320"! (فيديو)

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صيني يبني هيكلا
You-Tube: arzan1980
(صورة تعبيرية)
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تمكن ميكانيكي صيني من بناء هيكل "حقيقي" لطائرة آيرباص، من طراز A320، يتشابه إلى حد التطابق مع الهيكل الأصلي للطائرة الأوروبية.

وأقدم المزارع، تشو يو، على إنجازه في سبيل تحقيق حلم طفولته في امتلاك طائرة خاصة يوما ما، بينما استغرق بناء الهيكل قرابة سنتين، وكلفت العملية 400 ألف دولار أمريكي.

كما استخدم الميكانيكي أكثر من 50 طنا من المعادن في إنشاء وتصميم "طائرته الخاصة"، حيث أصبح وزنها النهائي معادلا لوزن طائرة "A320" الحقيقية.

وتحدث كل من شاهد طائرة تشو يو، عن مدى تطابقها مع النموذج الأصلي لـ "آيرباص A320"، إلا أن عيبها الوحيد يكمن في عدم قدرتها على الطيران.

وينوي تشو يو استثمار "طائرته" الجديدة من خلال تشييد مطعم بداخلها واستوديو تصوير، وكذلك إضافة جهاز متطور لمحاكاة قيادة "آيرباص A320".

المصدر: RT

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