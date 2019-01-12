وزير هندي يقترح تعايش البقر والمسنين في حيز مشترك

دعا وزير هندي في ولاية دلهي، إلى السماح للأبقار والمسنين بالعيش معا في حيز مشترك، حيث يمكنهم الاستمتاع "بسنينهم الذهبية".

واقترح وزير التنمية في ولاية دلهي، غوبال راي، بناء دار للمسنين في مأوى للماشية في الولاية، يعرف باسم "غومانهيرا"، بحيث "تتعايش فيه الأبقار مع المسنين ويعتنون ببعضهم البعض".

إقرأ المزيد

وعلى الرغم من كون الأبقار مقدسة في الهند، إلا أن أصحابها سرعان ما يتخلون عنها عندما تكبر وتتوقف عن إنتاج الحليب، لتذهب وتجوب شوارع المدن ليلا نهارا.

وتقوم الحكومة الهندية بإرسال بعض هذه الأبقار المسنة إلى مآو للماشية.

يذكر أن العديد من القرارت الخاصة بالأبقار صدرت خلال الأشهر الأخيرة في الهند، أحدها نص على إستحداث "وزارة البقر" في ولاية "Madhya Pradesh"، في حين تقدر أعداد الأبقار السارحة في شوارع الهند بأكثر من 5 ملايين.

المصدر: RT