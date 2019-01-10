رجل حاول تنويم فيل مغناطيسيا فسحقه برجليه (فيديو)

قام فيل غاضب بمهاجمة رجل كان يحاول "تنويمه مغناطيسيا"، في سريلانكا، وأخذ يسحقه تحت أطرافه الأربعة بوزنه الكبير، ما أدى إلى مقتل الرجل على الفور.

وحدث الهجوم عندما كان الرجل يقود مجموعة سياح داخل محمية "Yala" الطبيعية، حيث كان الضحية يحاول "تنويم الفيل مغناطيسيا" مستخدما إشارات معينة بيديه.

وعقب انقضاء الحادثة الرهيبة، تحدث مصدر حكومي محلي عن أن الضحية كان مخمورا أثناء مهاجمة الفيل له، حيث ما كان عليه الترجل من سيارته والاقتراب بشدة من الفيل.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن إمكانية تنويم الفيلة مغناطيسيا تعد أمرا غير واقعي، محذرا من تكرار المحاولة في المستقبل.

المصدر: RT