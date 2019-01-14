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استطلاع رأي.. الألمان يكرهون السياح من دولتين دون غيرهما!

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استطلاع رأي.. الألمان يكرهون السياح من دولتين دون غيرهما!
Gettyimages.ru Adrian Seliga / EyeEm
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كشف مواطنون ألمان في استطلاع للرأي عن أن السياح الروس والبريطانيين يثيرون لديهم مشاعر الكراهية، أكثر من أي سياح آخرين أثناء استجمامهم خارج الوطن.

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وأظهر استطلاع رأي أجراه موقع "ab-in-den-urlaub" الإلكتروني الألماني أن التصرفات الصاخبة للسياح الروس تزعج 60% من الألمان. كما ينزعج 56% منهم من ميل الروس إلى تناول الكحول. أما 24% من الألمان، فيزعجهم ميل السياح الروس إلى التقاط صور السيلفي.

من جهة أخرى، فإن موقف السياح الروس من السياح الأجانب يتميز بالود سواء داخل روسيا أو خارجها.

وقالت المديرة التنفيذي لجمعية وكالات السياحة الروسية، ناتاليا أوسيبوفا، إن "مونديال-2018" الذي أقيم في روسيا أكد ذلك بوضوح. وأضافت قائلة: "حتى لو جذب السلوك الصاخب للسياح الأجانب انتباه الآخرين، فإن مواطنينا يدركون جيدا أنهم في إجازة، ويتعاطفون معهم ويسمحون لهم بالمزيد من الاسترخاء".

المصدر: نوفوستي

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