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تونس تستهدف زيادة السياح إلى 9 ملايين في 2019

مال وأعمال

تونس تستهدف زيادة السياح إلى 9 ملايين في 2019
تونس تستهدف زيادة السياح إلى 9 ملايين في 2019
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أكد وزير السياحة  التونسي، روني الطرابلسي، العمل لرفع عدد السياح الوافدين على البلاد إلى 9 ملايين سائح خلال العام الجاري 2019.

واعتبر الطرابلسي، لدى افتتاحه أمس الأربعاء أعمال "الدورة 47 للملتقى السنوي لممثلي الديوان الوطني للسياحة بالخارج"، أن "هذا الرقم معقول جدا وليس اعتباطيا، بل يستند إلى تقديرات ومؤشرات مرتبطة بالحجوزات في الأسواق نحو الوجهة التونسية".

وأكد الوزير على ضرورة توفر الاستقرار السياسي والأمني في تونس لتحقيق المطلوب، مشيرا إلى أن القطاع السياحي قد استعاد عافيته "عبر الترويج الأفضل للوجهة، وخاصة تحسين جودة المنتوج السياحي والخدمات".

واستقطبت تونس 8.3 مليون سائح في عام 2018، وهـو رقم قياسي، بجانب زيادة إيرادات القطاع بـ45% مقارنة بالعام الـسابق.

يأتي هذا الانتعاش في القطاع السياحي التونسي بعد فترة ركود تسببت فيها هجمات إرهابية خلفت عشرات القتلى في عام 2015.

المصدر: وكالات

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