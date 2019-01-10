كندا تفرض قيودا حازمة على الطائرات المسيرة

أعلنت الحكومة الكندية عن فرض تشريعات جديدة تنظم استخدام الطائرات بدون طيار ضمن مجالها الجوي، وكذلك تمنع استخدامها منعا باتا في محيط المطارات والممرات الجوية.

ومن المقرر بدء تطبيق القانون الجديد مع بداية شهر يونيو المقبل، والذي يمنع مستخدمي الطائرات المسيرة من قيادتها تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وعلاوة على ما سبق، يتوجب على مستخدمي هذه الطائرات تسجيلها والحصول على رخصة مخصصة لقيادتها ومنع الاستخدام الخاطئ والخطير لها.

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كذلك، يتوجب على المستخدمين الانخراط في مدارس مخصصة لتعليم قيادة الطائرات المسيرة، بغية الحصول على شهادة رسمية تخولهم حيازة واحدة من هذه الطائرات واستخدامها بشكل مهني.

كما يتوجب على كافة حاملي الرخص عدم قيادة الطائرات على ارتفاع يفوق 122 مترا فوق سطح الأرض، وكذلك الابتعاد نهائيا عن مناطق حركة السير الجوي، في حين يعاقب المخالفون بدفع غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار، أو بالسجن.

وعمدت كندا إلى سن التشريعات الجديدة عقب تكرار حوادث الطائرات المسيرة خلال السنوات الأخيرة، والتي أثرت بشكل أو بآخر على سلامة قطاع الطيران الجوي في البلاد.

المصدر: RT