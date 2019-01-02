 
مباشر

مهندس روسي يقترح بديلا معاصرا لمعلم مالطا الضائع (صورة+ فيديو)

متفرقات

مهندس روسي يقترح بديلا معاصرا لمعلم مالطا الضائع (صورة+ فيديو)
RT/ Hotei-Russia
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9f7

اقترح مهندس روسي تشييد بديل معاصر لمعلم مالطا الضائع، "Azure Window"، الذي دمرته عاصفة بحرية قوية، عام 2017.

واقترح المهندس الروسي، سفيتوزار أندرييف، إعادة المعلم الشهير من خلال تشييد "نافذة" جديدة من المعدن اللامع، لتنوب عن القوس الصخري الذي ذهب مع العاصفة آنذاك.

ويريد المهندس بناء شكل هندسي متعدد الأضلاع مصنوع من المعدن اللامع، ليقبع تماما في موقع القوس الحجري الطبيعي، في حين سيكون للهيكل الجديد نفس أبعاد "Azure Window"، ليتناسق جيدا مع البيئة المحيطة به.

Reuters : Darrin Zammit Lupi
القوس الحجري الطبيعي في مالطا، "Azure Window"،، قبل تدمير الإعصار البحري له، عام 2017.

وفي تعليقه على المقترح، قال أندرييف: "سيكون نصبا تذكاريا مثاليا وشعارا لاندماج الحداثة والطبيعة، الوقت والتاريخ، وكذلك شهادة على تماسك الروح البشرية".

كما نشرت شركة المهندس أندرييف، مقطع فيديو يصور الهيكل الجديد لـ "Azure Window"، الذي يتضمن صالة عرض بمساحة 5000 متر مربع، تمتد على 5 طوابق حلزونية.

THE HEART OF MALTA / Project By The Svetozar Andreev Studio / Short Version / from Svetozar Andreev on Vimeo.

المصدر: RT + VIMEO

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"أنا الأسد أهو".. مطرب مصري يغني في قلب دمشق احتفالا بالعام الجديد!