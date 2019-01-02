مهندس روسي يقترح بديلا معاصرا لمعلم مالطا الضائع (صورة+ فيديو)

اقترح مهندس روسي تشييد بديل معاصر لمعلم مالطا الضائع، "Azure Window"، الذي دمرته عاصفة بحرية قوية، عام 2017.

واقترح المهندس الروسي، سفيتوزار أندرييف، إعادة المعلم الشهير من خلال تشييد "نافذة" جديدة من المعدن اللامع، لتنوب عن القوس الصخري الذي ذهب مع العاصفة آنذاك.

ويريد المهندس بناء شكل هندسي متعدد الأضلاع مصنوع من المعدن اللامع، ليقبع تماما في موقع القوس الحجري الطبيعي، في حين سيكون للهيكل الجديد نفس أبعاد "Azure Window"، ليتناسق جيدا مع البيئة المحيطة به.

Reuters : Darrin Zammit Lupi

وفي تعليقه على المقترح، قال أندرييف: "سيكون نصبا تذكاريا مثاليا وشعارا لاندماج الحداثة والطبيعة، الوقت والتاريخ، وكذلك شهادة على تماسك الروح البشرية".

كما نشرت شركة المهندس أندرييف، مقطع فيديو يصور الهيكل الجديد لـ "Azure Window"، الذي يتضمن صالة عرض بمساحة 5000 متر مربع، تمتد على 5 طوابق حلزونية.

المصدر: RT + VIMEO