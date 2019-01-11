أسد بحر يتقصى محتويات شاحنة في روسيا! (فيديو)

قام أسد بحر فضولي بالصعود إلى ميناء أحد المعامل في مقاطعة كامشاتكا الروسية، ليقوم بتفتيش محتويات شاحنة متوفقة بالقرب من البحر.

وعلى ما يبدو، فإن الأسد البحر كان يبحث عن وجبة فطور، في حين صور بعض المارة الحادثة النادرة وقاموا بنشرها عبر موقع فيسبوك.

وشارك أسد آخر في "العملية البرية"، إذ رافق الأول إلى اليابسة ووقف على بعد أمتار من الشاحنة أيضا، بينما أخذ كلب ينبح عليهما في محاولة لثنيهما عن مرادهما.

المصدر: فيسبوك