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فرصة عمل ذهبية في أمريكا براتب مغر على جزيرة نائية!

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فرصة عمل ذهبية في أمريكا براتب مغر على جزيرة نائية!
Russian Look-© Server Amzayev
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أعلن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن وظيفة شاغرة في إحدى الجزر، براتب سنوي يقدر بـ 130 ألف دولار وميزات مغرية أخرى.

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وذكر موقع "Travel and Leisure" الإلكتروني، أن الوظيفة الشاغرة هي حارس لمنارة وفندق صغير في جزيرة بالقرب من سان فرانسيسكو، لاستبدال الحراس القديمين الذين سيعودون إلى البر.

كما سيتم النظر في المرشحين من الأزواج والزوجات (ثنائي)، حيث سيحصلون على راتب سنوي قدره 130 ألف دولار، بالإضافة للسكن والطعام المجاني.

كما يشير المعلنون عن الوظيفة إلى عدم وجود الإنترنت اللاسلكي والتلفاز على هذه الجزيرة.

ويجب أن يكون المرشحون مستعدين للقيام بكل أعمال الصيانة اللازمة للمنارة والفندق، إضافة إلى الحسابات وتوصيل الضيوف من وإلى الجزيرة.

المصدر: لينتا. رو

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