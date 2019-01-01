فطر سحري يزهر في بريطانيا يوم رأس السنة

تشهد بريطانيا تفتح الفطر السحري في يوم رأس السنة الجديدة للمرة الأولى منذ سنوات، ما يمنح بعض الناس بداية مميزة لعام 2019.

وعادة ما يكون شهر يناير فاترا، ولكن المناخ الحار يعني أنه من المتوقع أن يكون أول الشهر مغايرا للطبيعة المعتادة، ما يمنح الفطر السحري فرصة للازدهار.

إقرأ المزيد

وفي حديثها مع الغارديان، قالت البروفيسورة، لين بودي، عالمة البيئة الفطرية في جامعة "Cardiff": "تغير المناخ كان له تأثير كبير على موسم الإثمار. وفي كل عام، تعتمد بداية الموسم ونهايته على الطقس، ويمكننا أن نرى أنه حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين، كان ثابتا إلى حد كبير".

ويمكن العثور على الفطر السحري في دارتمور، عبر "Brecon Beacons" في يوركشاير.

وأضاف أحد خبراء التجارب: "تفتح الفطر السحري يبدأ عادة في شهر سبتمبر، ولكنه كان دافئا جدا هذا العام، لدرجة أن التوقعات امتدت حتى شهر أكتوبر".

وفي حين أن نمو الفطر السحري على أي أرض بريطانية لا يعد مخالفا للقانون، إلا أن قطفه يمكن أن يؤدي إلى 7 سنوات في السجن.

المصدر: ميرور