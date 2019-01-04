9.2 مليون شخص يوميا في مترو موسكو! (فيديو)

ارتفع عدد ركاب مترو الأنفاق في العاصمة الروسية عشية أعياد الميلاد ورأس السنة ليصل إلى أكثر من 9 ملايين شخص يوميا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن العدد المتوسط لسكان وزوار العاصمة الروسية الذين يستخدمون المترو للتنقل في موسكو هو 8 ملايين شخص في اليوم.

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وقد شهد مترو موسكو للأنفاق ارتفاعا كبيرا في عدد ركابه في أيام أعياد رأس السنة، وصل إلى 9.2 مليون شخص، لأنه الأضمن في الوصول بالوقت المحدد لوجهة أي قاطن أو ساكن في العاصمة الروسية، بسبب اكتظاظ شوارع المدينة بالسيارات، وزحمة المرور التي تبلغ حدودها القصوى في فترات الأعياد.

لذلك، تعتبر وكالة الأنباء الروسية أن "الهروب" إلى المترو وارتفاع عدد ركابه في هذه الفترة أمر طبيعي ومتوقع، لأن الجميع يريد أن يصل إلى عمله أو بيته أو أي مكان آخر دون تأخير، فالمترو يعد من أكثر وسائط النقل ضمانا وتوفيرا للوقت.

ووصل عدد ركاب مترو موسكو، منذ 24 إلى 29 ديسمبر، إلى ما يقارب من 37 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.1 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: لايف. رو