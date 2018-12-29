بالفيديو.. مصعد كاد يخنق كلبا!

أوشك كلب على الاختناق أو أن يسحق في مصعد في مدينة ميجدوريتشينسك الروسية، حيث سجلت كاميرا مراقبة الحادثة بالكامل.

وجرت الحادثة عندما أغلق باب المصعد على الحبل المرتبط بجسد الكلب، ليتحرك المصعد نحو طابق آخر جارا معه الكلب إلى سقف الردهة، فيما حاولت مالكته جاهدة إنقاذه من الهلاك.

ولحسن الحظ، توقف المصعد بشكل تلقائي بعد مرور ثوان فقط، نتيجة لوجود الحبل العالق الذي عطل حركته، لتأتي المساعدة ويتم إنقاذ الكلب وصاحبته العالقين داخل المصعد، في حين أعلنت لاحقا نجاة الكلب من الحادثة وعدم إصابته بأي أذى.

المصدر: وكالات