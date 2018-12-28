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أوباما "يعجب" الأمريكيين أكثر من ترامب!

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باراك أوباما وزوجته "يعجبان" الأمريكيين أكثر
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تصدر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل قائمة "الإعجاب" من قبل المواطنين الأمريكيين متفوقا على الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الذي جاء ثانيا في هذا التصنيف.

وأجرى معهد "غالوب" الأمريكي دراسة استقصائية أظهرت نتائجها إعجاب 19% من الأمريكيين المشاركين بالاستطلاع، بشخصية باراك أوباما، و15% منهم أبدوا إعجابهم بشخصية زوجته ميشيل أوباما.

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وجاء في المرتبة الثانية في "تقييم الإعجاب"، الرئيس الأمريكي الحالي ترامب، بحصوله على 13% من أصوات المشاركين. ولم يستطع ترامب التفوق على أوباما في هذا التصنيف للسنة الـ 11 على التوالي.

كما طرأت تغييرات ملحوظة هذه السنة على قائمة النساء، والتي كانت تتصدرها في السنوات الأخيرة، هيلاري كلينتون، لتتصدرها هذه السنة ميشيل أوباما، وتلتها مقدمة البرامج التلفزيونية، أوبرا وينفري، لتحصل هيلاري على المركز الثالث.

وحصلت السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، على المركز الرابع في "تقييم الإعجاب".

المصدر: لايف. رو

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