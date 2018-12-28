أوباما "يعجب" الأمريكيين أكثر من ترامب!

تصدر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وزوجته ميشيل قائمة "الإعجاب" من قبل المواطنين الأمريكيين متفوقا على الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الذي جاء ثانيا في هذا التصنيف.

وأجرى معهد "غالوب" الأمريكي دراسة استقصائية أظهرت نتائجها إعجاب 19% من الأمريكيين المشاركين بالاستطلاع، بشخصية باراك أوباما، و15% منهم أبدوا إعجابهم بشخصية زوجته ميشيل أوباما.

Michelle Obama is America's Most Admired Woman, according to @Gallup. It's the first time In 17 years that it wasn't Hillary Clinton.



Barack Obama was also named Most Admired Man for the 11th consecutive year, fending off Donald Trump pic.twitter.com/R2Qv5xoHkb — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 27 декабря 2018 г.

إقرأ المزيد

وجاء في المرتبة الثانية في "تقييم الإعجاب"، الرئيس الأمريكي الحالي ترامب، بحصوله على 13% من أصوات المشاركين. ولم يستطع ترامب التفوق على أوباما في هذا التصنيف للسنة الـ 11 على التوالي.

كما طرأت تغييرات ملحوظة هذه السنة على قائمة النساء، والتي كانت تتصدرها في السنوات الأخيرة، هيلاري كلينتون، لتتصدرها هذه السنة ميشيل أوباما، وتلتها مقدمة البرامج التلفزيونية، أوبرا وينفري، لتحصل هيلاري على المركز الثالث.

وحصلت السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، على المركز الرابع في "تقييم الإعجاب".

Everyone knew Barack and Michelle Obama were goal af but now it's official 🙌🏾 ❤️



A new Gallup poll finds Barack the "Most Admired Man" and Michelle the "Most Admired Woman" in America: https://t.co/ZFBqI0Z1N6pic.twitter.com/ssQk5BfzwS — Complex (@Complex) 28 décembre 2018

المصدر: لايف. رو