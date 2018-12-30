كيف "تسلب" أموال الأغنياء بكامل إرادتهم؟

وجدت دراسة حديثة أن طلب المساعدة من خلال التركيز على ميزات الشخص وقوته الشخصية بدلا من الروح الاجتماعية، تشجع الأغنياء على تقديم المزيد من الأموال للأعمال الخيرية.

وتقول الدراسة النفسية المبنية على مجموعة من الأبحاث السابقة، إن الأغنياء يقدّرون قدرتهم الفردية على السيطرة أكثر من ذوي الدخل المنخفض، وفقا لقائدة الدراسة، آشلي ويلانز، من جامعة هارفارد.

وشجعت المناشدة لهذه العقلية المستقلة الأثرياء على التبرع بمزيد من الأموال إلى مؤسسة خيرية تهدف إلى القضاء على الفقر، كما وجدت ويلانز وزملاؤها.

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وكتب الخبراء من جامعة هارفارد رسائل إلى 12 ألفا من خريجي كلية الأعمال في "Ivy League"، الذين يكسبون دخلا بنحو 100 ألف دولار في السنة أو أكثر، طالبين منهم التبرع للمؤسسة.

وأرسل فريق البحث مجموعتين من الرسائل، إحداهما تقول إن المجتمع بحاجة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فيما دعت مجموعة الرسائل الثانية للتبرع بشكل فردي.

وتم صياغة الرسائل على التوالي على النحو التالي: "في بعض الأحيان، يحتاج شخص واحد للتقدم واتخاذ إجراء فردي"، أو "في بعض الأحيان، يحتاج مجتمع واحد للتقدم ودعم هدف مشترك."

وكانت التبرعات من أصحاب الدخول المرتفعة أكبر بمقدار 1.5 مرة، بفضل الرسائل التي تطلب الدعم المالي بطريقة تشعرهم بالمزيد من القوة، حيث أن مناشدتهم عن طريق اتخاذ إجراء فردي زادت من سخاء أولئك المشاركين في الدراسة.

وتوصل فريق البحث إلى أن منح أصحاب الدخل المرتفع شعورا بالسيطرة يجعلهم يرغبون في التبرع بالمزيد من الأموال.

المصدر: ديلي ميل