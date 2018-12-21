38 شركة صينية ضمن قائمة أكثر المؤسسات تأثيرا في العالم

صنفت 38 شركة صينية بين الـ 500 الأكثر تأثيرا في العالم، حسب القائمة الجديدة لعام 2018، والتي أعدتها شركة الاستشارات والأبحاث الدولية، "World Brand Lab".

وضمت القائمة الجديدة شركات من 28 دولة مختلفة، في حين تربعت كل من: أمازون وغوغل وآبل على رأس القائمة.

ومن الشركات الصينية التي احتلت مراكز متقدمة في القائمة الدولية: "State Grid" و"Tencent" و"Haier"، حيث أتت في المراكز: 30 و39 و41 على التوالي.

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وتجدر الإشارة إلى أن 223 من الشركات الواردة في القائمة أمريكية، بتراجع مقداره 10 شركات مقارنة بالعام الماضي، في حين تأتي الصين في المركز الخامس عالميا بعدد الشركات المؤثرة فيها.

كما أن الشركات الصينية الواردة في القائمة تعود لمجالات مختلفة، كالطاقة والمنتجات الغذائية والبنوك والإنترنت وغيرها.

وتقوم "World Brand Lab" بنشر التقرير نفسه منذ عام 2004 بالاعتماد على الكثير من المعايير، مثل حجم الشركة في السوق الدولي والقيادة العالمية وشعبية الشركة ومنتجاتها.

المصدر: China Daily