امرأة تحاول تزويد "تسلا" الكهربائية بالوقود! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو طريف يوثق محاولة جادة لامرأة لتزويد سيارة "تسلا" الكهربائية بالوقود، وذلك أثناء توقفها في محطة عامة للوقود.

ويظهر الفيديو بداية كيف عجزت المرأة وهي تحاول مررا وتكرارا أن تجد فوهة الوقود في "تسلا"، حتى أنها كادت أن تقدم على وضع الخرطوم داخل مقبس الشحن الكهربائي.

ولحسن الحظ، تدخل شخص في اللحظة المناسبة ليعلم المرأة أن سيارة "تسلا" تعمل بالكهرباء لا بالوقود، قبل إقدامها على فعل ما لا تحمد عقباه.

المصدر: يوتيوب