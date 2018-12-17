اكتشاف أكبر ألماسة صفراء نادرة في كندا

نشرت صحف ومواقع إعلام كندية صورا لألماسة صفراء نادرة كبيرة، عثر عليها في في منجم "Diavik" شمال غرب البلاد.

وتبلغ كتلة ألماسة 552 قيراطا (أكثر من 110 غرامات)، وأثار اكتشافها اهتمام المختصين وخبراء الأحجار الكريمة، كونها اعتبرت أكبر ألماسة صفراء مكتشفة في كندا حتى اليوم.

ddmines.com

وتعد هذه القطعة الثمينة ثاني ألماسة صفراء عملاقة يعثر عليها في هذا المنجم، ففي عام 2015، عثر هناك أيضا على واحدة شبيهة بها بكتلة بلغت 187.7 قيراط.

ddmines.com

كما صنّفت كسابع ألماسة صفراء من حيث الحجم، يعثر عليها في القرن الحادي والعشرين، واحتلت المركز الثلاثين في قائمة أكبر أحجار الماس الصفراء التي عثر عليها حتى اليوم.

المصدر: فيستي