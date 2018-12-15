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شاهد... شرطية تقوم بدور المولدة في شارع عام!

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شاهد... شرطية تقوم بدور المولدة في شارع عام!
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شرطية تقوم بعملية ولادة اضطرارية في شارع عام
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أقدمت شرطية مكسيكسية على القيام باجراء عملية ولادة مستعجلة في شارع عام في البلاد، بعدما طلب منها زوج امرأة حامل المساعدة الفورية.

ويظهر في الفيديو قيام الشرطية بإخراج الطفل وقطعها حبل الصرة بمقص عادي.

وأشار المسعفون الذين وصلوا فيما بعد إلى الموقع وعاينوا المولود الجديد إلى أن حالته مستقرة، وتم نقل الطفل والأم إلى المستشفى للحصول على الرعاية الطبية الشاملة.

المصدر: "milenio.com"

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