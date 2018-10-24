مشاهد مروعة.. صاعقة تحرق كنيسة في الولايات المتحدة

احترقت الكنيسة المعمدانية الأولى في ويكفيلد بولاية ماساتشوستس الأمريكية ولم يتبق منها إلا الرماد.

ونشرت قناة "LIFE SHOT" التلفزيونية مقطع فيديو يظهر النيران التي شبت في أرجاء الكنيسة جراء صاعقة برق خاطفة أصابت المبنى، الذي شيد قبل 150 عاما.

ولم يستطع رجال الإطفاء فعل أي شيء يذكر للكنيسة التي احترقت عن بكرة أبيها، لكن الحريق لم يخلف قتلى ولا أي إصابات تذكر.

المصدر: لايف. رو