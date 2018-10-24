ماذا يأكل الرجل "الأقوى على كوكب الأرض"؟

كشف الأمريكي الفائز 4 مرات بلقب "أقوى رجل في العالم"، برايان شو، عن نظامه الغذائي اليومي، أحد أهم مفاتيح قوته.

وذكرت صحيفة ذا إنديبندنت، أن برايان شو يتناول كل يوم حوالي 12 ألف سعرة حرارية. واعترف الأقوى في العالم، أن خبراء التغذية الشخصيين، هم الذين وضعوا له خطة تغذيه "لجعله أقوى ما يمكن".

وأشار شو إلى أن اتباع النظام الغذائي اليومي الذي رسمه له المختصون، أصعب لديه من التدريب الذي يقوم به كل يوم.

ويأكل شو على وجبة الإفطار طبقا من الشوفان و8 بيضات وملعقة كبيرة من زبدة الفستق السوداني. وبعد فترة من الوقت، يتناول إفطارا ثانيا من الكوكتيل البروتيني و"إصبعين" من الغرانولا (شوفان ومكسرات وعسل) وملعقة من زبدة الفستق السوداني. وبعد ساعة واحدة فقط، يأكل نصف كيلوغرام من لحم البقر والمعكرونة مع صلصة الطماطم.

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وفي الوجبة الرابعة يشرب شو كوكتيل البروتين مع حليب اللوز ووجبة من التوت العضوي المجمد وملعقة من زبدة الفستق السوداني.

أما الوجبة الخامسة فيتناول فيها "الأقوى في العالم"، لحم الديك الرومي قليل الدسم والأرز مع القرنبيط.

وتتكون وجبة شو السادسة من نصف كيلوغرام من لحم البقر والبطاطا والهليون. وأخيرا في الوجبة السابعة، يشرب شو كوكتيلا من البروتين ويأكل عدة قطع من كعكة الجبن (من 2 إلى 4 قطع).

ويعترف أقوى رجل في العالم، بأنه يشعر بالمتعة بهذا النظام الغذائي، كما أن لديه الوقت الكافي ليشعر بالجوع بين الوجبات بسبب تدريباته الصعبة. ويرفع وزنا كبيرا جدا يبلغ 517 كيلوغراما، ليحطم رقمه القياسي الخاص. ويقول شو: "أنا آكل لأكون الشخص الأقوى على هذا الكوكب".

المصدر: لينتا. رو