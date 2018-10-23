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ما الذي يدفع ركاب الطائرات للبكاء؟

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ما الذي يدفع ركاب الطائرات للبكاء؟
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حدد علماء أمريكيون الأسباب الرئيسية لدموع ركاب الرحلات الجوية والدوافع الفيزيولوجية والنفسية لهذه الظاهرة.

وقال الباحثون، إن أحد الأسباب الرئيسية لبكاء ركاب الطائرات هو القلق بأشكاله المختلفة وأهمها الرهاب، بحسب قناة سي إن إن.

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وأشار العلماء إلى أن البشر يخضعون لمخاوف مختلفة، من حيث المبدأ، من رهاب الأماكن المغلقة إلى رهاب الخلاء (الأماكن العامة).

ويمكن للخوف أن يثير لدى الإنسان، أثناء رحلة الطيران، نوبة هلع. ويزداد الخوف لدى ركاب الطائرات إذا كان الفرد منهم يسافر وحيدا.

كذلك، يمكن تفسير سبب البكاء والدموع لدى المسافرين، بانفصالهم عن أصدقائهم وعائلاتهم. كما يحدث الاضطراب نقص التأكسج (حالة مرضية تسبب ضيق النفس بسبب نقص الأوكسيجين في الدم)، الذي يؤدي بدوره إلى الشعور بالتعب لدى البعض ونوبة بكاء لدى البعض الآخر.

وسمى العلماء سببا آخر لظاهرة البكاء على متن الطائرات، ألا وهو شكل تصميم الطائرة والمساحة الضيقة التي يحشر فيها الإنسان، ما يسبب لديه قلقا بسبب ضيق المكان. 

المصدر: لايف. رو

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