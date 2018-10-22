كيف يعيش الرجل "الأكثر شعرا" في العالم؟

يعاني المواطن المكسيكي، لاري غوميز، من اضطراب وراثي نادر، إذ يغطي شعر أسود كثيف 98% من جسمه، إلا أن ذلك لم يمنعه من الزواج والعمل بصورة طبيعية.

ويعد فرط نمو الشعر حالة نادرة جدا، وسجلت أقل من 100 مشابهة لحالة لاري غوميز إلى الآن، لذلك لم تدرس بالمستوى الكافي من قبل العلماء.

إقرأ المزيد

وفي مرحلة الطفولة والشباب، سبب مظهر لاري له تعقيدات كثيرة، بسبب اختلافه عن نظرائه. وعمل لاري وشقيقه غابرييل الذي يعاني من نفس الاضطراب الوراثي في سيرك مكسيكي، ولكنهما تركا هذا العمل، وفي عام 2000 دخل غوميز وأخوه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارهم "الأكثر شعرا" في العالم.

استدعي لاري للتمثيل في أحد الأفلام السينمائية، وبعد ذلك، ظهر له جمهور من المعجبين وخاصة بين الفتيات، حيث تزوج في عام 2011 من أليس مارتينس. وفي السنة نفسها، مثل في فيلم "ماء للفيلة" الذي لعب فيه دور البطولة الممثل، روبرت باتينسون.

المصدر: رامبلر