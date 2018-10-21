سر ملكة بريطانيا الذي ظهر في حفلات الزفاف الأخيرة!

غالبا ما تكلف حفلات الزفاف الملكية مبالغ باهظة تُصرف على زينة الزهور الجميلة والفساتين ذات التصاميم المميزة والتيجان المرصعة بالجواهر.

ولكن، عندما يتعلق الأمر بنصائح الجمال، فإن العائلة المالكة تشبه بقية عامة الشعب.

واستُخدم منتج الجمال المفضل لدى صاحبة الجلالة الملكة، إليزابيث الثانية، في آخر 3 حفلات زفاف ملكية.

وتتمثل الوصفة السرية في وضع طلاء الأظافر "Essie" الوردي ذي اللون الدقيق، الذي تفضله الملكة، حيث يكلف 7.99 جنيه إسترليني فقط.

ومؤخرا، حذت الأميرة يوجيني، التي تزوجت من جاك بروكسبانك، في 12 أكتوبر الجاري، حذو ميغان ماركل في حفل زفافها خلال شهر مايو. حتى أن كيت ميدلتون، استخدمت المنتج "السري" عندما تزوجت الأمير ويليام قبل سبع سنوات.

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وبدأت الملكة باستخدام طلاء الأظافر هذا في عام 1989، عندما عرض عليها مصفف الشعر إرسال عبوة منه إلى قصر باكنغهام.

وقال متحدث باسم Essie في أوائل عام 2017: "نحن فخورون للغاية بأن الملكة وكيت ميدلتون استمتعتا باستخدام منتجاتنا على مر السنين. في Essie، نسعى جاهدين لخلق ألوان جميلة ومهنية تروق لكل امرأة في كل مناسبة".

المصدر: ديلي ميل