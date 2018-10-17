تمساح عملاق يفاجئ لاعبي غولف في فلوريدا! (فيديو)

رصد زوار ملعب "Buffalo Creek" للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية تمساحا ضخما يجوب الملعب المغطى بالحشائش النظيفة في مشهد يحبس الأنفاس.

ويبدو أن التمساح (طوله 4.52 متر) غير مبال بالكاميرات، محاولا الاستمتاع بدفء ضوء الشمس على نحو غير عادي.

وأثار المفترس الضخم مخاوف اللاعبين الذين صادفوه للمرة الأولى يوم السبت الفائت، إلا أن التمساح المعروف بلقب "Chubbs"، أصبح بالفعل مشهورا بالنسبة للاعبي الغولف المحليين، بعد رصده لأول مرة في "Buffalo Creek" عام 2016.

وانتشرت لقطات تصور التمساح الضخم الذي نجح في البقاء على قيد الحياة على مر السنين، وهو يتجول في الملعب مرارا وتكرارا، ما يوفر تجربة مثيرة لأولئك المحظوظين بما يكفي لإلقاء نظرة على التماسيح عن قرب.

وتدرك إدارة ملعب الغولف حالة "Chubbs" الساكنة، لذا لم تطبق أية إجراءات تتعلق بالتمساح، طالما يظل على مسافة بعيدة من عملائها.

المصدر: RT