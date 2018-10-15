عرض مجوهرات لماري أنطوانيت في دبي قبل طرحها في المزاد

تُعرض مجوهرات اقتنتها ذات يوم ملكة فرنسا، ماري أنطوانيت، في مدينة دبي الإماراتية قبل طرحها بالمزاد في جنيف الشهر القادم.

وتعتبر المجموعة المكونة من 7 قطع، والتي تصفها دار المزادات البريطانية "سوذبيز" بأنها "إحدى أكثر مجموعات المجوهرات الملكية أهمية والتي تُطرح في المزاد"، تعتبر جزءا من معرض مقام تحت عنوان "مجوهرات ملكية من عائلة بوربون بارما"، وتشمل مقتنيات من التاريخ الثري للعائلة الأسطورية.

وتتضمن مجوهرات الملكة المعروضة، قلادة من اللؤلؤ الطبيعي تزن 49 قيراطا، وأخرى من الألماس، وكذلك قلادات ودبابيس (بروش) وأقراطا، تتراوح قيمتها الإجمالية بين 1.5 مليون إلى 3 ملايين دولار.

كما تشمل المجموعة خاتما موسوما بالأحرف الأولى من اسم ماري أنطوانيت، وُضعت في قاعدته خصلة من شعر الملكة.

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وقال إدوارد جيبس، الرئيس الإقليمي لدار "سوذبيز" في الشرق الأوسط والهند، إن الشرق الأوسط أصبح سوقا مربحة للغاية، مع زيادة قدرها 62% في نسبة المشترين على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتجدر الإشارة إلى عرض المجوهرات في عدة مدن أخرى بعد دبي، بما في ذلك لندن ونيويورك وهونغ كونغ، قبل أن تطرح بالمزاد في جنيف خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تثير هذه الجولة رغبة المشترين الأثرياء المحتملين، في الخليج والمناطق الأخرى.

يذكر أن الملكة ماري أنطوانيت، التي تعود جذورها إلى النمسا، كانت زوجة لويس السادس عشر، ملك فرنسا. وبعد قيام الثورة الفرنسية عام 1793 تم إعدامهما بالمقصلة.

وبعد ذلك، أُخفيت مجوهرات الملكة ليتم تهريبها من فرنسا إلى فيينا، للحفاظ عليها أثناء الثورة، حيث ظلت في حوزة عائلة بوربون بارما.

المصدر: رويترز