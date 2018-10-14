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رجل خسر اليانصيب وأحرق نفسه!

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رجل خسر اليانصيب وأحرق نفسه!
ZUMAPRESS.com-© Archana Shrestha
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أظهر تسجيل كاميرا مراقبة في مدينة باتايا التايلاندية رجلا أحرق نفسه قرب معبد بوذي لسبب كشفه عناصر الإنقاذ بعد تفقد جثته المحترقة.

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وعلى الرغم من الساعة المبكرة، لاحظ الرهبان نيرانا بالقرب من المعبد البوذي وهرعوا لإنقاذ الرجل الذي أحرق نفسه. وقال ‏رئيس المعبد البالغ من العمر 73 عاما: "استقيظت باكرا وتجهزت للذهاب إلى الصلاة، لكنني رأيت دخانا يرتفع فوق المعبد، وذهبت ‏للتحقق ورأيت الرجل يحترق وسارعت على الفور لاستدعاء الشرطة".‏

ولم يستطع رجال الإنقاذ مساعدة الرجل الذي كان قد مات متأثرا بحروقه، لكنهم عثروا في جيبه على بقايا عشرات تذاكر ‏اليانصيب الخاسرة ووصولات البنوك التي لم تحترق بالكامل، ما يدل على أن الديون تراكمت على الرجل، وأن أوراق اليانصيب لم تجد في حل مشكلة ديونه، لذلك قرر ‏حرق نفسه بهذه الطريقة على ما يبدو‏.

المصدر: لينتا. رو

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