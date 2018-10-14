بالفيديو.. ألوان الخريف تتأخر على موسكو هذا العام

يتميز خريف موسكو دائما بألوانه الرائعة، حينما تتحول أوراق الشجر من اللون الأخضر إلى أطياف الأحمر والبرتقالي والأصفر، حتى تسقط الأوراق وتكتسي العاصمة الروسية شتاءً باللون الأبيض.

لكن كبير الخبراء في إدارة "موسبريرودا" التابعة لبلدية مدينة موسكو، فالنتينا فولكوفا، صرحت، 12 أكتوبر الجاري، لوكالة "موسكو" الروسية، بأن أوراق الأشجار سوف تتأخر في عملية اصفرارها هذا العام.

ويعود سبب ذلك إلى هطول الأمطار الغزيرة في منطقة العاصمة موسكو الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الذي يصادف عادة اصفرار واحمرار أوراق الأشجار.

RIAN/ Vladimir Fedorenko

أما النصف الثاني من الأسبوع الجاري، فتميز بالطقس المشمس الدافئ حيث بلغت درجة الحرارة نهارا 17 درجة مئوية، ما ساعد في تسريع عملية اصفرار أوراق الأشجار.

وقالت الخبيرة إن ما يسمى بـ"الخريف" الذهبي" أو وقت "صيف النساء"، بطقسه الدافئ والجاف سينتقل إلى النصف الأول من الأسبوع القادم، حين تبدأ كل أشجار موسكو في الاصفرار والاحمرار السريعين.

أما النصف الثاني للأسبوع القادم فصاعدا، فسيشهد تساقط أوراق الأشجار بكثرة، رغم أن درجة الحرارة ستزيد عن المتوسط لهذا الموسم ببضع درجات.

المصدر: لينتا. رو