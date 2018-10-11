الموت يحاصر مراسل أرصاد جوية على الهواء مباشرة! (فيديو)

تفادى مراسل نشرة الأخبار الجوية الأمريكي، جيم كانتور، بصعوبة شديدة، لوحا خشبيا طار باتجاهه أثناء البث المباشر لنقل حالة الطقس.

ونشرت أجزاء مصورة من النشرة الجوية على تويتر، تظهر كانتور في مدينة بنما سيتي في ولاية فلوريدا الأمريكية، أثناء استعار إعصار مايكل.

Cantore nearly just got speared by 2x4 it seemed. #HurricaneMichaelpic.twitter.com/tyNWrymC3p — Tim Ballisty (@IrishEagle) 10 октября 2018 г.

Jim Cantore has had to switch from hat to batting helmet as he gets hammered standing in the path of #huricanemichaelpic.twitter.com/k8sPWI5B4B — Steve Cavendish (@scavendish) 10 октября 2018 г.

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ويظهر الفيديو صعوبة تحدث خبير الأرصاد الجوية لأنه كان يصارع رياحا وأمطارا قوية، وطارت باتجاهه فجأة لوحة خشبية ضخمة، لكنه ولحسن الحظ لاحظها واستطاع تفاديها في الوقت المناسب، وبقي على قيد الحياة بعد أن قفز جانبا.

لكن اقتراب الموت من مذيع النشرة الجوية، لم يثن كانتور عن معاودة المحاولة للظهور على الهواء مباشرة بعد أن بدل طاقيته العادية بخوذة واقية.

المصدر: لينتا. رو