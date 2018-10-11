 
مباشر

لوس أنجلوس مهددة بوباء التيفوئيد

متفرقات

لوس أنجلوس مهددة بوباء التيفوئيد
Globallookpress Patrick Fallon/ZUMAPRESS.com
مدينة لوس انجلس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwn1

كشفت سلطات مدينة لوس أنجلوس عن تسجيل 57 إصابة بمرض التيفوئيد رسميا، ويعتقد الخبراء أن القطط والجرذان البرية هي التي تنقل المرض.

إقرأ المزيد
تفشي الأمراض المعدية في بلدان العالم أصبح يحدث أكثر من المعتاد

وقد أعلنت سلطات مدينة باسادينا (135 ألف نسمة) في ضواحي لوس أنجلوس في الأسبوع الماضي حالة الطوارئ، وبدأت السلطات الصحية بالتحقيق والبحث عن مصدر الوباء.

وجاء في بيان رسمي أن حمى التيفوئيد التي قد تسبب الموت تعد ظاهرة اعتيادية في لوس أنجلوس، ولكن عدد الإصابات المسجلة تجاوز حد المؤشرات التقليدية، وهذا دليل على خطر الوباء. خاصة مع ازدياد الإصابات في ضواحي المدينة والمدن المجاورة.

وينتقل المرض بواسطة البراغيث التي تعشعش في شعر القطط والجرذان البرية. وتنجذب هذه الحيوانات نحو أماكن القمامة في شوارع المدن. ومعظم ضحايا المرض يعانون من صداع شديد وارتفاع درجات الحرارة وطفح جلدي، ولكن في حالات معينة، قد يسبب التهاب الكبد ونزيفا داخليا.

المصدر: ميديك فوروم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر .. المشاهير وتهم الاغتصاب.. سقطة أخلاقية أم ابتزاز؟