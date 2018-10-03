سرقة بلمح البصر! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق عملية سرقة خاطفة لهاتف أحد المشاة في فيتنام.

ويظهر الفيديو بداية كيف انتظر الضحية الحافلة في الموقف المخصص لها، بينما كان رجل على دراجة نارية يراقبه مقتربا منه ببطء.

وبعدها، قام سائق الدراجة بحركة خاطفة توجه من خلالها نحو الضحية وقام بانتشال هاتفه من بين يديه، ولاذ مسرعا بالفرار على متن دراجته النارية.

المصدر: وكالات