مصر.. ماراثون للسعادة بمشاركة 35 حمارا (فيديو)

نظمت قرية البراجيل إحدى قرى محافظة الجيزة غربي القاهرة للعام الثاني على التوالي، ماراثونا ترفيهيا يحمل عنوان "ماراثون السعادة" وتتسابق فيه مجموعة من الحمير.

وركض 35 حمارا مسافة تقدر بنحو 1.5 كلم، وسط تشجيع أصحابها، وفرحة الحاضرين من الأطفال والكبار في القرية.

وخصّص منظمو "ماراثون السعادة" هذا العام جوائز للحمير الفائزة بأول ثلاثة مراكز، تمثلت في طعام للحمير وسروج، كما حصل أصحاب الحمير الفائزة على جوائز أيضا، تمثلت في هاتف نقال ولوحات فنية وميداليات تذكارية وكؤوس معدنية.

وينتشر استخدام الحمير في مصر وسيلة لنقل الأفراد والبضائع، خاصة في الريف، وعادة ما يتم استخدام العربات التي تجرها الحمير في نقل السلع والأفراد لمسافات قصيرة نسبيا.

المصدر: وكالات