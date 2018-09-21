الكاميرات ترصد الأمير هاري "متلبسا" مع السمبوسة!

رصدت الكاميرات الأمير هاري وهو يتسلل بعد حصوله على بعض قطع السمبوسة، خلال مشاركته في الاحتفال بإطلاق كتاب الطهي الخيري الذي تدعمه، ميغان ماركل، لمساعدة ضحايا حريق برج غرينفيل.

وحاول دوق ساسيكس، البالغ من العمر 34 عاما، إخفاء المعجنات اللذيذة خلف ظهره عندما خرج من الخيمة الكبيرة المقامة خارج قصر كنسينغتون للاحتفال، لينضم إلى زوجته.

وأدرك الأمير أنه قد تم "القبض عليه بالجرم المشهود"، فقام بالابتسام للكاميرا، وبدا الأمير وكأنه يحب السمبوسة لدرجة أنه أراد أخذ بعض القطع معه إلى نوتنغهام كوتاج، على بعد نحو 6 كلم من مكان انعقاد الحدث اليوم.

The Duchess of Sussex joins Ahlam from the Hubb Community Kitchen to make green rice at today’s ‘Together’ launch celebrations #CookTogetherpic.twitter.com/9spLXD2fWi — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 20, 2018

What a beautiful image.



Meghan, the Duchess of Sussex, embraces women at the launch of the the cookbook "Together", during a reception at @KensingtonRoyal. #CookTogether#MeghanMarkle#Royalspic.twitter.com/E7ShJNc3Qu — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) September 20, 2018

وتميز السمبوسة النباتية أول مشروع خيري لميغان ماركل بعد أن أصبحت فردا من العائلة المالكة البريطانية، والمتمثل في دعم كتاب بعنوان "Together: Our Community Cookbook"، والذي صدر، الجمعة 21 سبتمبر، لدعم النساء اللواتي تأثرن بحريق برج غرينفيل وعائلاتهن وجيرانهن.

وبدا الأمير هاري فخورا للغاية بزوجته خلال استماعه هو ووالدتها إلى خطابها مع النساء الأعضاء في جمعية "Hubb Community Kitchen"، في حفل إطلاق كتاب الطهي الخيري.

We love how proud Prince Harry looks of his wife Meghan at the launch of her cookbook which showcases recipes from some of those affected by the Grenfell Tower fire. 😍#PrinceHarry#MeghanMarklepic.twitter.com/frRF3ys3Km — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) September 20, 2018

وفي وقت سابق من الحفل، أظهر هاري مدى اهتمامه بزوجته حيث شوهد وهو يساعدها على تثبيت شعرها الذي تطاير بسبب الرياح.

المصدر: ديلي ميل