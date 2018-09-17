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ثعبان يثير رعب المسافرين في مطار بالفلبين!

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ثعبان يثير رعب المسافرين في مطار بالفلبين!
Gettyimages.ru kristianbell
ثعبان يثير رعب المسافرين في مطار بالفلبين!
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يبدو أن وجود الثعابين في أماكن غير محببة أو متوقعة أصبح مألوفا نوعا ما، وذلك بعد رصد ثعبان أسود يتسلل عبر منطقة الانتظار في مطار بالفلبين.

ورصد المسافرون أثناء انتظار رحلاتهم في مطار Daniel Z Romualdez، ثعبانا يزحف عبر صالة المغادرة الرئيسية في المطار. وعلى الرغم من أنه غير سام، إلا أن وجوده أثار الذعر بين المسافرين.

وبشكل لا يصدق، تمكن الثعبان الذي يتغذى على القوارض والطيور، من المرور عبر حدود مراقبة الجوازات وأمن المطارات.

وفي حديثه مع صحيفة ميرور، قال أونلوكير ليون أنوفر، إنه كان بانتظار موعد رحلته مع زوجته عندما رصد الحيوان الزاحف. واستطرد قائلا: "لم أصدق أن هناك ثعبانا في المطار، حيث شعر الكثيرون بالخوف. وكان الأمر مثيرا للغاية، ولكنه مضحك في الوقت نفسه".

وتمكن موظفو الأمن في المطار من السيطرة على الثعبان والإمساك به قبل وضعه في حقيبة.

وأفادت التقارير بأن الثعبان أطلق في البرية عبر الشجيرات بالقرب من المطار. كما لم يصب أي مسافر بأذى.

المصدر: إنديبندنت

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