تهنئة "بغيضة" من شقيقة ميغان للأمير هاري في عيد ميلاده

شكل عيد ميلاد الأمير هاري حدثا استثنائيا هذا العام، حيث احتفل بهذه المناسبة لأول مرة بعد زواجه، وقد استمتع دوق ودوقة ساسيكس بالاحتفال على انفراد.

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وفي الوقت الذي يحتفل فيه الأمير هاري بعيد ميلاده الـ34، أحدثت الأخت غير الشقيقة لميغان ماركل، سامانثا ماركل، صدمة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تغريدة "بغيضة" عبر حسابها على تويتر، لتهنئة هاري بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة.

ونشرت سامانثا صورة "gif" لحيوان هامستر يتناول كعكة عيد الميلاد مرتديا قبعة احتفالية، وكانت ألوانه شبيهة بألوان شعر وبشرة الأمير هاري، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "عيد ميلاد سعيد هاري! عندما تنحني نحو كعكة عيد ميلادك، فكر في أمنيات عيد الميلاد التي لم تحققها لوالد زوجتك".

وقد أثارت هذه التغريدة غضبا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرها المستخدمون مهينة للغاية.

Twitter/SammyMarkle64

وكانت عارضة الأزياء السابقة، البالغة من العمر 53 عاما، وهي من سكان ولاية فلوريدا، تشير إلى عيد ميلاد والدها الذي كان بتاريخ 18 يوليو، حيث بلغ 74 عاما، وقد اعتادت سامانثا أن تكون حادة اللهجة بشأن رفضها للطريقة التي تعامل بها ميغان والدها منذ أن التقت مع الأمير هاري.

كما وجهت سامانثا، الاثنين الماضي، رسالة عبر تويتر أيضا إلى شقيقتها ميغان تدعوها إلى التعامل بإنسانية مع والدها وتنتقد تصرفاتها تجاهه.

المصدر: ديلي ميل