إبر داخل ثمار فراولة تدخل رجلا إلى المستشفى (صورة)

أُسعف رجل أسترالي عقب تناوله فراولة احتوت على إبر حادة، إذ دفعت الحادثة الغريبة السلطات للتدخل المباشر، خاصة بعد الإبلاغ عن حالات مشابهة في عموم أستراليا.

وحدثت القصة في مدينة بريسبان عندما قام الرجل بشراء علبة من الفراولة وهم مباشرة بتناول ثمارها، وخلال لحظات، شعر بأنه ابتلع شيئا حادا كان مدسوسا داخل الثمار.

وقام صديق الرجل بإسعافه على الفور إلى المستشفى، بينما أخذ يتفحص باقي الثمار في العلبة، ليعثر على إبر معدنية داخل لب الثمار بشكل غير ظاهر بتاتا.

وعندها، قام الرجل بالتقاط صور للفراولة المدسوسة ونشرها فورا عبر الإنترنت، محذرا الناس من شراء الثمار في المدينة نفسها.

ومع تلقي الشرطة لشكاوى مشابهة في أنحاء أخرى من أستراليا، قامت بفتح تحقيق عاجل وشامل استهدف خطوط إنتاج الفراولة في القارة قاطبة، وخاصة في شركتي "Berry Obsession" و"Berrylicious"، التي ظهرت في منتجاتهما الإبر الحادة.

You-Tube: Ken Moody

المصدر: Daily Mail + YouTube