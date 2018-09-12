ابتكار أثخن "كريم أساس" يخفي تجاعيد الوجه تماما!

طور علماء يابانيون أثخن مستحضر تجميل على الإطلاق، قادر على ملء ندوب الوجه العميقة ليخفيها تماما.

ويقدم المنتج التجميلي الذي لم يُكشف عن اسمه، الأمل لآلاف المرضى الذين يعانون من ندوب عميقة في وجوههم.

واختبر العلماء منتجهم على 18 مريضا، شعروا بالسعادة عند اختفاء الندوب مع تطبيق "الأساس التجميلي"، الذي يعمل بطريقة مشابهة لأساسات الوجه الأخرى، ولكنه مصنوع من مكونات ذات "سماكة" إضافية.

Tohoku University

وعانى كل مريض من تشوهات صغيرة إلى معتدلة، بما في ذلك خضوع أحد المشاركين لعملية جراحية لإزالة ورم في منطقة الفك. وتلقوا جميعهم المشورة حول مظهرهم، ثم خضعوا لاختبار بحيث يتناسب الكريم مع لون بشرتهم.

Tohoku University

وقام خبير تجميل محترف بتطبيق المادة التي يمكن وضعها لمدة تصل إلى 8 ساعات، بتعليم المرضى كيفية تطبيقها بأنفسهم. ثم قاس العلماء مدى رضاهم عن مظهرهم قبل وبعد استخدام الكريم.

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وعلى الرغم من أن جميع المرضى كانوا أكثر سعادة بعد تطبيق كريم الأساس، إلا أن سعادة الذين يعانون من ندوب حول الجبين والأنف، كانت أقل نسبيا.

ويقول العلماء بجامعة Tohoku في سينداي، بقيادة الدكتور شيغيتو كوياما، إن الكريم المطور "غير ضار"، حيث قاموا بتجربته على أساس تجربة "Perfect Cover Foundation Flat Changer".

ودعوا إلى إجراء المزيد من التجارب على عشرات المرضى، لاختبار مدى فعالية كريم الأساس في مناطق مختلفة من الجسم.

ونُشرت نتائج الدراسة التي مولتها شركة Shiseido، في مجلة Prosthodontic Research.

المصدر: ديلي ميل