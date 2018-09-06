الجمال الخالد.. امرأة بعمر الـ43 تبدو وكأنها "طفلة"! (صور)

صعقت مصممة أزياء تايوانية (43 عاما)، ملايين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حينما بدأت بنشر صورها الشخصية التي تظهر فيها وكأنها فتاة بعمر 18 عاما.

وتعد التايوانية، لور هسو، ظاهرة بشرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ تملك بشرة ناصعة نقية كبشرة الأطفال، وكذلك جسدا رشيقا لا يشير بتاتا إلى عمرها الحقيقي.

وكشفت لور عن السر الدفين الذي أبقاها بعمر 18 عاما، والذي يكمن في امتناعها عن تناول اللحوم بشكل قطعي، بالإضافة إلى استخدامها منتجات تجميل طبيعية، ساعدت في الحفاظ على بشرتها نضرة وناصعة.

كما تمتنع المصممة نهائيا عن تناول السكر أو التدخين، وتبدأ نهارها بفنجان غني من القهوة في كل صباح، وهي العادة التي تنشط خلايا بشرتها باستمرار على حد تعبيرها.

وعلاوة على ما سبق، لا تغادر لور منزلها أبدا دون استخدام الواقي الشمسي على وجهها وبقية جسدها.

المصدر: Sputnik News + Instagram