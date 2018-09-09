مؤسسة حكومية أمريكية أخفت قتل 3000 قطة في تجارب مخبرية

رفعت منظمة WCW لحقوق الحيوان، دعوى قضائية على مديرية الزراعة في الولايات المتحدة، بسبب تسترها على قضية قتل 3000 قطة في تجارب علمية داخل المختبرات الحكومية.

وبدأت القصة عندما رفضت المديرية الأمريكية التعاون مع المنظمة في مشاركة المعلومات عن أعداد القطط الكبيرة والصغيرة التي تم استخدامها في التجارب العلمية.

وعندها، لجأت منظمة WCW إلى الحصول على بعض المعلومات الحساسة وغير المعلنة، مستخدمة "قانون حرية المعلومات"، الذي تمكنت باستخدامه من الوصول إلى موقع مختبر حكومي علمي قتل فيه أكثر من 3000 قط. واليوم، قررت رفع دعوى إلى القضاء بسبب تكتم المديرية الحكومية عن هذه الحقائق.

واعتمدت المنظمة في كشف المعلومات الحساسة على سجلات الأطباء البيطريين، وكذلك ملفات وإيميلات استخدمتها المديرية الحكومية خلال المشروع العلمي.

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ومما جاء في الملفات المكشوفة، حقن الأطباء للقطط بفيروس يسبب "مرض المقوسات" الذي قد يقتل القطة أو الجنين في بطنها، بغرض تجريب فاعلية الأدوية الطبية ضده، إذ يمكن لهذا الفيروس أن يصيب البشر أيضا، من خلال تناول اللحوم غير المطهوة.

وفي سياق متصل، أشارت رئاسة المنظمة إلى أن الحكومة الأمريكية كان بإمكانها إجراء نفس الأبحاث العلمية دون اللجوء إلى استخدام الحيوانات الحية، وألقت باللوم على "التعطيل والكسل الحكومي".

المصدر: Sputnik News