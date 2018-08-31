عاصفة من الحجارة..بركان إبيكو يثور من جديد (فيديو) ‏

ثار بركان إبيكو في جزر الكوريل الروسية للمرة الثانية في غضون أيام قليلة وشكلت حممه عمودا بارتفاع 6 كيلومترات من الرماد ‏والحجارة.‏

وأدى ثوران البركان الأكثر نشاطا في جزر الكوريل إلى هطولات من الرماد والحجارة، سقطت على مناطق في شمال الكوريل، ما دفع ‏المنقذين والأطباء لحث الناس على حمل أجهزة تنفس معهم وارتداء الكمامات.‏

ويستمر بركان إبيكو، بإطلاق حممه منذ حوالي عامين، لكنه كثف نشاطه في الأسبوع الأخير، وأطلق أكثر من 20 دفعة من رماد ‏الانبعاثات البركانية، وهو ليس رقما قياسيا للبركان المستعر، فقد أطلق في ربيع 2018 حوالي 10 دفعات من حممه في اليوم، ‏وفي وقت سابق كان قد سجل أكثر من 40 دفعة من الرماد والحجارة في اليوم.‏

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ويعد بركان إبيكو من البراكين المعقدة، حيث يصل ارتفاعه إلى 1156 مترا ولديه 3 فوهات يصل قطرها إلى 259 -350 مترا. ‏ولوحظ أنه أطلق حممه هذه المرة من فوهة جديدة تشكلت عام 2017.‏

وذكرت القنوات الإخبارية الروسية، أن الحجارة التي قذفها البركان، لم تؤد إلى أي إصابات أو خسائر في شمال الكوريل، إلا أن ‏انبعاثات الرماد تساقطت بكثافة على البيوت السكنية والسيارات وشكلت طبقة من الغبار البركاني سمكها 1-2 سنتيمترا.‏

ويطمئن الخبراء سكان المنطقة المجاورة للبركان، في شمال جزر الكوريل، بعدم خطورة الوضع الحالي على حياتهم.

المصدر: فيستي. رو