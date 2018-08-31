عاصفة من الحجارة..بركان إبيكو يثور من جديد (فيديو)
ثار بركان إبيكو في جزر الكوريل الروسية للمرة الثانية في غضون أيام قليلة وشكلت حممه عمودا بارتفاع 6 كيلومترات من الرماد والحجارة.
وأدى ثوران البركان الأكثر نشاطا في جزر الكوريل إلى هطولات من الرماد والحجارة، سقطت على مناطق في شمال الكوريل، ما دفع المنقذين والأطباء لحث الناس على حمل أجهزة تنفس معهم وارتداء الكمامات.
ويستمر بركان إبيكو، بإطلاق حممه منذ حوالي عامين، لكنه كثف نشاطه في الأسبوع الأخير، وأطلق أكثر من 20 دفعة من رماد الانبعاثات البركانية، وهو ليس رقما قياسيا للبركان المستعر، فقد أطلق في ربيع 2018 حوالي 10 دفعات من حممه في اليوم، وفي وقت سابق كان قد سجل أكثر من 40 دفعة من الرماد والحجارة في اليوم.
ويعد بركان إبيكو من البراكين المعقدة، حيث يصل ارتفاعه إلى 1156 مترا ولديه 3 فوهات يصل قطرها إلى 259 -350 مترا. ولوحظ أنه أطلق حممه هذه المرة من فوهة جديدة تشكلت عام 2017.
وذكرت القنوات الإخبارية الروسية، أن الحجارة التي قذفها البركان، لم تؤد إلى أي إصابات أو خسائر في شمال الكوريل، إلا أن انبعاثات الرماد تساقطت بكثافة على البيوت السكنية والسيارات وشكلت طبقة من الغبار البركاني سمكها 1-2 سنتيمترا.
ويطمئن الخبراء سكان المنطقة المجاورة للبركان، في شمال جزر الكوريل، بعدم خطورة الوضع الحالي على حياتهم.
المصدر: فيستي. رو