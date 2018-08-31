بعد 31 عاما على اختفائها.. العثور على جسد مغامرة روسية محفوظا في الجليد (فيديو)

عثر على جثة المغامرة الروسية، يلينا بازيكينا، محنطة ومحفوظة في قالب جليدي على ارتفاع عالي من جبل إلبروس، أعلى جبال القارة الأوروبية، وذلك بعد 31 عاما على اختفائها.

وذكر شهود عيان بأن جسد المغامرة قد بدى كتمثال شمع حقيقي، إذ حفظه الجليد والصقيع من التفكك والتعفن طوال 31 عاما.

واستكشفت الجثة بالصدفة، عندما عثر عليها مجموعة من السياح على ارتفاع 4000 متر عن سطح البحر، حيث كان بحوزتها جواز سفرها السوفيتي، وكذلك تذكرة الطائرة التي استقلتها من موسكو بتاريخ 10 أبريل 1987.

كما يصور الفيديو المرفق عملية فصل الجثة المحنطة عن قطع الجليد المحيطة بها، حيث يظهر لباسها الشتوي وعتاد التسلق واضحا ومحفوظا، كما لو أنها قد فقدت بالأمس.

وكانت بازيكينا بعمر الـ 36 عاما عندما لقت حتفها مع 6 من أصدقائها أثناء رحلة تسلق جنوب روسيا، إذ باغتهم انهيار جليدي مفاجئ في عام 1987 وقضى عليهم جميعا.

توفي والدي إيلينا بازيكينا، قبل أن يتمكنوا من العثور عليها، وعند انتشار الخبر عبر صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، قام أحد أقربائها بالاتصال بالصحيفة وإبلاغهم بأن العائلة كانت طوال 31 عاما تعتقد بوجود يلينا حية في مكان ما من العالم.

المصدر: RT