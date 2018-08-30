ميغان ماركل تخرج عن التقاليد الملكية بزي جريء!

أثارت ميغان ماركل جدلا كبيرا من جديد، بعد ظهورها بفستان قصير أثناء حضورها عرضا لفرقة هاملتون الموسيقية في مسرح فيكتوريا بالاس، برفقة زوجها الأمير هاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وألقت دوقة ساسيكس البالغة من العمر 37 عاما، بالحذر "الملكي" في مهب الريح أثناء قضائها ليلة مميزة مع زوجها، حيث ارتدت فستان سهرة قصيرا، قد يبدو جريئا بالنسبة للقواعد الملكية، يحمل العلامة التجارية الكندية "جوديث وشارلز" (Judith & Charles).

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واختارت ميغان فستانا أسود يتميز بتصميمه الأنيق، حيث ارتدته مع حذاء من تصميم بول أندرو "Pump-it-up".

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وشارك دوق ودوقة ساسيكس في الحفل الخيري الخاص كضيفي شرف، لتكون هذه المشاركة العامة الأولى للزوجين منذ شهر.

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وتُظهر الصور انضمام ميغان وهاري إلى الفرقة على مسرح فيكتوريا بالاس في لندن، كما توجه الأمير هاري بخطاب للجمهور إلى جانب مصمم العرض، لين-مانويل ميراندا.

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وتجدر الإشارة إلى حضور ميغان ماركل هذا العرض في نيويورك مع صديقتها، بريانكا تشوبرا.

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يذكر أن عرض فرقة هاملتون الموسيقية نُظم لجمع التبرعات للجمعيات الخيرية التابعة للأمير هاري، Sentebale، التي أسسها بالتعاون مع الأمير سيزو بيرينغ سيزو.

المصدر: ميرور