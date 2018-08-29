محمد رمضان لسعد لمجرد: ربنا ينصرك يا صاحبي!

أعرب الفنان المصري المشهور، محمد رمضان، عن دعمه للنجم المغربي، المطرب سعد لمجرد، الذي احتجزته السلطات الفرنسية بتهمة الاغتصاب.

ونشر رمضان، على حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، صورة تجمعه مع لمجرد، وعلق عليها بالقول: "المظلوم سالم وإن ذمه الناس والظالم نادم وإن مدحه الناس".

واختتم الممثل المصري بالدعاء للمطرب المغربي بالقول: "ربنا ينصرك يا صاحبي يا ابن الناس الطيبين ويكفيك شماتة الأعداء".

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وأوقفت السلطات الفرنسية لمجرد، وهو في 33 عاما من عمره، صباح الأحد الماضي، إثر تقدم شابة تبلغ من العمر 29 عاما ببلاغ تقول فيه إنه اعتدى عليها، ليلة السبت، بمدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية.

وأمس الثلاثاء، تم إخلاء سبيل المغني المغربي مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا أو الاقتراب من المشتكية عليه، فضلا عن تسليم جوازه للسلطات المختصة ودفع قيمة كفالة مالية.

وهذه ليست المرة الأولي التي يواجه فيها لمجرد مثل هذه التهم، حيث تعرض لها مرتين في وقت سابق.

المصدر: إنستغرام + RT